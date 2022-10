Marcelo Benevenuto treina com bola e pode reforçar Fortaleza contra Atlético-MG

O zagueiro Marcelo Benevenuto treinou com bola ao lado do restante do elenco do Fortaleza na tarde desta quarta-feira (19). Ele pode ser um importante reforço da equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida diante do Atlético-MG, que acontece na próxima segunda-feira (24), válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. O jogador de 26 anos estava no Departamento Médico tratando uma entorse no tornozelo.

Benevenuto desfalca o Fortaleza desde o dia 5 de outubro, quando a equipe enfrentou o Athletico Paranaense, na 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou ao Pici na temporada passada e assumiu um papel de destaque no sistema defensivo do Tricolor. Na atual temporada, Marcelo Benevenuto já disputou 56 partidas com a camisa do Fortaleza.

SASHA SEGUE FORA

Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda ainda deve continuar sem poder contar com o meio-campista Lucas Sasha. O jogador de 32 anos sofreu um trauma no arco costal e ainda não retornou aos treinamentos com bola ao lado do restante do elenco tricolor. Na tarde desta quarta-feira (19), Sasha realizou trabalhos individuais, acompanhado da equipe de preparadores físicos do Fortaleza. O jogador soma 16 jogos com a camisa tricolor.

PRÓXIMO DUELO

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebe, na Arena Castelão, o Atlético-MG. A partida acontece na próxima segunda-feira (24), às 20h de Brasília. O Fortaleza ocupa atualmente a nona colocação na tabela de classificação, com 44 pontos em 32 jogos. Já o Atlético-MG está na sétima posição, somando 47 pontos em 32 jogos disputados.