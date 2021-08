Marcelo Benevenuto testa positivo para Covid-19 e desfalca Fortaleza

O zagueiro Marcelo Benevenuto testou positivo para Covid-19 e desfalca o Fortaleza na sequência da Série A. De imediato, se torna uma baixa contra o Cuiabá nesta segunda-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da competição.

Com o prazo de recuperação, pode também ser ausência diante do Bahia no sábado (4), fora de casa, em confronto que marca o encerramento do 1º turno. Assim, o técnico argentino Vojvoda deve buscar um novo defensor para o sistema tático do 3-5-2.

Emprestado pelo Botafogo até o fim da temporada, o atleta de 25 anos participou de 26 jogos e marcou dois gols, sendo titular absoluto. O desempenho despertou interesse da diretoria tricolor de adquiri-lo em definitivo ao término do período contratual.