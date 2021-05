Marcelo Benevenuto é absolvido em caso de violência doméstica e segue no Fortaleza

O zagueiro Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, foi absolvido do caso de violência doméstica denunciado pela ex-namorada em 2017. A decisão ocorreu nesta quinta-feira (27), pela juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, do 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Segundo avaliação da responsável pelo caso, o "contexto probatório é insuficiente para decreto condenatório, pois, embora haja indícios de que o acusado tivesse praticado o ilícito penal descrito na denúncia, tal circunstância, por si só, é incompatível com a exigibilidade de sentença condenatória". Processo foi encerrado.

Legenda: Benevenuto disputou nove partidas com a camisa do Fortaleza em 2021 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A vítima relatou que recebeu um soco no rosto no dia 2 de abril de 2017 após discussão por ciúmes. O atleta foi intimado e negou o ato violento. O inquérito da época concluiu "pela inexistência de elementos suficientes para configuração de crime". Assim, o caso retornou em dezembro de 2020, quando o Ministério Público cobrou explicações da perícia e definiu que ferimento pode ser condizente com lesão corporal.

Por conta do episódio, um coletivo de torcedoras do Fortaleza, o FEC para Elas, se posicionou contra a negociação do clube com o zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo, em março. Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo reforçou a denúncia e cobrou uma posição do presidente tricolor Marcelo Paz na época.

Contrato com Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto no dia 31 de março. O defensor de 25 anos pertence ao Botafogo e assinou contrato até o fim de 2021.

No anúncio oficial, o clube revelou uma cláusula contratual que prevê que, em caso de condenação judicial, há a possibilidade de rescisão. Desse modo, o atleta irá seguir para a disputa da Série A do Brasileiro.