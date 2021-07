Marcelo Benevenuto avalia São Paulo e revela desejo de seguir no Fortaleza: "me abraçou"

Um dos pilares do Fortaleza na Série A do Brasileiro de 2021 é o zagueiro Marcelo Benevenuto. Emprestado pelo Botafogo até dezembro, a diretoria tricolor busca soluções financeiras para adquirir os direitos federativos do atleta. Questionado sobre o tema, o defensor ressaltou o desejo de seguir no clube.

“É desejo meu ficar aqui. No pior momento da minha carreira, no ano passado, estava desacreditado, e o Fortaleza me abraçou. Eu fiquei feliz com isso, quando cheguei aqui, vi a organização do clube, me abraçaram de tal forma que parecia que eu já era jogador daqui”, declarou.

No Brasileirão, Benevenuto participou dos 11 jogos disputados até o momento, sendo atleta com mais minutos em campo: 990. No próximo desafio, sábado (17), contra o São Paulo, explicou que a equipe deve manter a postura ofensiva no Morumbi.

"É entrar nos jogos sem medo algum, ter intensidade e coragem, acho que esse é o diferencial. A gente consegue propor o jogo sabendo se defender no momento que tem de defender e isso se torna uma identidade nossa, de ficar com a bola e ter a bola de modo mais agressivo”, apontou.

O duelo de tricolores ocorre às 17h, com transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste. Na tabela, o Fortaleza está na 4ª posição, com 21 pontos, enquanto o São Paulo surge em 14º, com 11.

Confira coletiva do zagueiro Marcelo Benevenuto