Maranguape anuncia Jazon Vieira como novo técnico para 2026

Jazon Vieira é o novo técnico do Maranguape para 2026. O clube, que vai estrear na elite do futebol cearense, anunciou o acerto nesta sexta-feira (24). O profissional de 57 anos tem passagem por diversos clubes do futebol brasileiro.

No Gavião da Serra, terá pela frente a participação inédita do time no Campeonato Cearense da próxima temporada. O profissional, natural de Caicó-RN, tem passagens por clubes como: Auto Esporte-PB, Sousa Esporte Clube-PB, Nacional de Patos-PB, São Paulo Crystal-PB, Atlético de Cajazeiras-PB, Atlético-CE, entre outros.

Jazon foi campeão invicto da 2ª Divisão do RN (2008) e chegou a quatro semifinais de Campeonato Paraibano (2014, 2015, 2016 e 2018). O profissional também foi eleito melhor treinador na Paraíba (2014 e 2015).

O Maranguape garantiu o acesso à Série A do Cearense em abril, quando superou o Itapipoca por 3 a 0 no Estádio Perilão. O Gavião retorna à elite do futebol estadual após oito anos.