Pelé é homenageado nas redes sociais de Maradona; veja

Na última quinta-feira, (29), o mundo se despediu do Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento faleceu aos 82 anos, após não resistir a um câncer de cólon. Nas redes sociais, a família de Maradona também aproveitou para homenagear o Rei utilizando o perfil do argentino.

"Que descanse em paz o Rei. Assim vamos lembrar de você. #pele", escreveram no perfil do argentino.

O ídolo brasileiro de várias gerações vestiu a camisa da Seleção 114 vezes. Na sua carreira, teve 1364 jogos e 1282 gols, e como consequência dos seus números, o Rei revolucionou o esporte. O legado deixado por ele é bastante indiscutível, porém o debate para saber qual jogador é o maior, entre Pelé e Maradona, já chegou ao fim.

Em entrevista, o ex-jogador argentino respondeu que "Maradona é só Maradona" e completou "Pelé foi maior, eu sou um jogador normal" e ainda concluiu que "Já sei que é o melhor de todos os tempos", disse o ex-jogador.

Ídolo do futebol argentino, Maradona já admitiu quem é o maior jogador da história:



- Não tento imitar Pelé. Já sei que ele é o maior jogador de todos os tempos.



VEJA OS NÚMEROS DE PELÉ E MARADONA

PELÉ

1364 jogos

1282 gols

113 jogos e 95 gols pelo Brasil

4 Copas disputadas (58, 62, 66 e 70)

Três títulos Mundiais: 58, 62 e 70

MARADONA

680 jogos

345 gols

91 jogos e 34 gols pela Argentina

4 Copas disputadas (82, 86, 90 e 94)

Um título Mundial: 1986