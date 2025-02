Maracanã irá investir dinheiro da Copa do Brasil para construção de Centro de Treinamento, em Maracanaú

Após avançar para a segunda fase da Copa do Brasil vencendo o Ferroviário nos pênaltis, o Maracanã já tem planos para a quantia milionária que irá receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como premiação por ter avançado de fase. O Diário do Nordeste apurou que, dos R$ 1,8 milhão que o Maraca vai receber, R$ 700 mil será destinado para a construção de seu novo Centro de Treinamento (CT), na cidade de Maracanaú, região Metropolitana de Fortaleza, enquanto R$ 200 mil ficará para o pagamento de premiação para os jogadores.

A diretoria pretende profissionalizar ainda mais o time com o dinheiro arrecadado. Essa foi a primeira vez que o Maracanã participou da Copa do Brasil. No ano de 2024, o time foi semifinalista do Campeonato Cearense e também participou pela primeira vez da Série D do Campeonato Brasileiro.

O valor arrecadado até agora com as premiações da Copa do Brasil equivale a sete vezes o salário do elenco.

Premiações da Copa do Brasil de 2025