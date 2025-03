Maracanã e Ferroviário se enfrentarão no sábado (15), pela disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense. A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou detalhes do confronto, que aconterá às 19 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE).

As duas equipes farão o confronto após terem sido eliminadas nas semifinais no último fim de semana. O Maracanã será mandante do jogo por ter feito melhor campanha na 1ª Fase do Estadual que o Ferroviário. Ambos fizeram 7 pontos, mas o Alvianil supera o Ferrão no saldo de gols (2 a 1).

A partida acontece de forma única e em caso de empate, a definição será em cobranças de pênaltis.

A curiosidade é que a partida será disputada no mesmo dia do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará no Castelão, às 16h30.

3º confronto

Será o 3º encontro entre as equipes em 2025. Pelo Cearense, o Ferrão venceu por 1 a 0 em jogo da 1ª Fase. Já pela Copa do Brasil, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal e o Maracanã venceu nos pênaltis.