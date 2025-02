Maracanã avança para as semifinais do Cearense e recebe título de bicampeão do Interior

A segunda partida das semifinais do Cearense entre Maracanã e Horizonte terminou pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Patuta aos 47 minutos do 2º tempo, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Azulão de Maracanaú vai enfrentar o Ceará nas semifinais do Manjadinho. O jogo foi bem equilibrado, os goleiros das duas equipes se mantiveram com o maior destaque, impedindo grandes chances de ter um placar mais amplo.

O Horizonte ainda teve maior posse de bola, sendo interceptado pelo goleiro Rayr do Maracanã. Patuta, autor do único gol do jogo, entrou aos 41 minutos do segundo tempo para ser decisivo no resultado. Partindo do meio de campo, Patuta saiu sozinho, aproveitou um espaço da defesa e marcou o gol que cravou a classificação do Maracanã nas semifinais.

Além da classificação, a equipe foi bicampeão do Interior, com a melhor campanha das equipes fora de Fortaleza, título conquistado também em 2024.

As semifinais acontecerão nos dias 1º e 8 de março. Entretanto, o próximo confronto do Maracanã será contra o Ferroviário, no Estádio Domingão, em Horizonte, na próxima quarta-feira (26), às 20h, pela Copa do Brasil.