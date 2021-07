Mansão de Neymar volta a sofrer tentativa de invasão na França

A mansão do jogador Neymar Jr. sofreu nova tentativa de invasão na madrugada deste domingo (25), na cidade francesa de Bougival. As informações são do jornal Le Parisien.

Segundo o veículo, dois homens tentaram entrar na casa, mas foram surpreendidos por segurança e fugiram. A polícia foi acionada, mas os suspeitos já haviam escapado.

A mansão possui cinco andares. Em maio, o imóvel chegou a ser invadido por um homem, que conseguiu entrar no terreno. Ele foi preso.

Neymar não estava em casa. O atleta está de férias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa no Brasil tem um heliponto para o helicóptero de luxo do jogador, avaliado em cerca de R$ 15 milhões

