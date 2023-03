Manoel Messias é bronze em 1ª etapa do circuito mundial de Triatlo

O Brasil subiu ao pódio na etapa de abertura do circuito mundial de triatlo, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O cearense Manoel Messias faturou o bronze no evento na última sexta-feira (3), que vale pontos para o ranking mundial – os mais bem colocados se classificam à Olimpíada de Paris 2024.

Messias completou a prova (750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida) em 53min06s. O ouro ficou com o atual campeão olímpico, o britânico Ale Yee (52min53s), e a prata com o português Vasco Vilaça (52min59s).

Recuperação

O começo da disputa não foi bom para o cearense de 26 anos, que chegou em penúltimo lugar na natação, primeira disputa do triatlo. No entanto, Messias recuperou o tempo perdido nas etapas seguinte: foi o segundo mais rápido no ciclismo, avançando muitas posições. Por fim, na corrida, manteve o ritmo intenso até garantir o primeiro pódio do ano.

O bronze conquistado é o segundo no circuito mundial na carreira do atleta. Em outubro do ano passado, Messias também conquistou o terceiro lugar na etapa de Cagliari (Itália). Antes, em setembro, ele foi ouro na etapa de Valência (Espanha) da Copa Mundo.