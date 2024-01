Mano Menezes esnoba Cuiabá ao criticar jogador e clube responde: 'Preconceituoso'

Após derrota do Corinthians para o Ituano, na quarta-feira (24), pela segunda rodada do Paulistão, o técnico Mano Menezes não poupou palavras e sinceridade na entrevista coletiva. Uma fala específica repercutiu no cenário do futebol nacional e chegou a gerar atrito com o Cuiabá, clube que terminou o Brasileirão de 2023 à frente do time paulista.

— Talvez se referisse a uma cobrança do Raniele, pois ele tentou chutar uma bola ao gol achando que estava na lá no Cuiabá. Não dá, né?! Estamos no Corinthians.



"Merecíamos até ter feito uma vitória relativamente fácil pelo que produziram as duas equipes. Na primeira parte, contra o vento, foi um jogo ruim de jogar, mas o adversário não chutou uma bola no gol e desperdiçamos bolas que poderíamos ter criado melhor, por isso a cobrança no Raniele. Ele achou que estava no Cuiabá e uma saída que era fácil, foi driblar de costas, era tudo que o Ituano queria, roubar perto do gol" disse Mano após o jogo.

A declaração do treinador corintiano não agradou à equipe mato-grossense, que emitiu uma nota oficial repudiando a fala. Segundo o comunicado, houve falta de respeito por parte de Mano Menezes "que já comandou a seleção brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá EC de forma pejorativa".

"O Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes, do Sport Club Corinthians, na noite desta quarta-feira (24). O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time auriverde, titular do clube paulista" registrou o clube, em comunicado.

"A equipe está na elite do futebol nas últimas quatro temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá EC não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube" completou a direção do Cuiabá.

O compromisso com o Ituano, antes de a bola rolar, tinha a missão de fazer o torcedor esquecer um pouco dos últimos acontecimentos dos bastidores, especialmente a repentina desistência da contratação do lateral-direito Matheuzinho, que, embora ainda vinculado ao Flamengo, estava treinando no CT Joaquim Grava.

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na rodada de estreia, Mano chegou a dizer que esperava ter o jogador nesta quarta. No final das contas, o clube alvinegro anunciou que não contrataria mais o atleta por não concordar com os termos impostos pela diretoria flamenguista.

Situação no Paulistão

O Corinthians ocupa a segunda colocação do Grupo C do Paulistão, atrás do Red Bull Bragantino. Os dois times somam três pontos, mas o clube do interior fica à frente pelo critério de desempate. O próximo compromisso do clube do Parque São Jorge é diante do São Bernardo, fora de casa, no próximo sábado.