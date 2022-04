Mano Menezes é anunciado como novo técnico do Internacional; contrato vai até o fim do ano

é o novo técnico doA equipe gaúcha confirmou no fim desta terça-feira a contratação do experiente treinador. Seu acordo com o clube colorado é válido até dezembro. O técnico chegou ao um acordo com os dirigentes do Internacional e terá como principal objetivo melhorar o desempenho da equipe. Veja a tabela do Brasileirão. Aos 59 anos, Mano Menezes chega ao Inter para substituir o uruguaioO antigo treinador não conseguiu acumular bons resultados, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e teve um mau início de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.Apesar da intensa relação com o Grêmio - clube em que foi campeão da Série B e bicampeão gaúcho -, Mano Menezes já havia trabalhado no Inter nas categorias de base.