Mancini vê dificuldades do Ceará diante do Botafogo-SP, mas aponta evolução do time: 'Fez bom jogo'

O Ceará empatou com o Botafogo-SP em 2 a 2, em mais uma rodada da Série B do Brasileirão. O duelo ocorreu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, neste sábado (4). Guilherme Bissoli e Janderson marcaram os gols do Alvinegro de Porangabuçu. O técnico Vagner Mancini ressaltou a evolução do time durante a partida.

“O Ceará fez um bom jogo. Não iniciou bem a partida, acabou tomando 1 a 0. Aí, no final do 1T, já jogava melhor e empatou. Logo no começo do 2T fez o segundo gol, virando a partida. Acho que fizemos um 2T melhor do que o primeiro, embora a gente tenha sofrido um pouco na partida. Foi um jogo de muita força física e bola aérea, e a equipe do Botafogo-SP era mais forte e mais alta que a nossa. Então, por isso a gente teve um pouco de dificuldade em alguns momentos. (...) Acho que o empate acabou sendo justo por aquilo que Ceará e Botafogo fizeram ao longo da partida.”, disse o treinador.

O Alvinegro está em 11º na tabela, com 47 pontos somados. O grupo volta a campo no próximo domingo (12), quando encara o Mirassol. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 15h45 (de Brasília).

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: