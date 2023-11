Mancini quer montar um time competitivo para 2024 e afirma: 'o Ceará precisa ser reconstruído'

Vagner Mancini Treinador do Ceará

"Sobre o que foi feito ao longo de 2023, desde a minha chegada, em termos de resultado não está da forma que eu gostaria, mas internamente foi feito muita coisa. Óbvio que eu não vou enumerar aqui, mas, desde a minha chegada até hoje, muita coisa aconteceu, muita gente saiu do clube, muitos atletas que vinham jogando pararam de jogar, outros lesionaram, então não foi um momento fácil. Quando eu aceitei o convite do Ceará, foi uma decisão pensada porque havia um projeto por trás disso. Este projeto está sendo comentado no dia a dia por todos nós, é importante que se diga isso. Eu tinha a opção de ficar na minha casa e esperar uma proposta da Série A, mas eu escolhi, diante da proposta do Ceará, estar aqui sentado. Então, eu sei muito bem, depois de tantos anos de futebol, aquilo que eu encarei e o que vai ser feito ano que vem. Obviamente, a gente não pode, infelizmente, sair falando tudo o que pensa, o que quer e o que vai acontecer, porque depois isso pode se voltar contra a gente mesmo. É importante que eu fale aqui agora que é um projeto audacioso para o ano que vem, com uma visão, logicamente, direcionada ao acesso, mas tem muita coisa a ser feita em 2024. O Ceará precisa ser reconstruído. Não estou aqui de maneira alguma denegrindo o que vinha sendo feito, mas o Ceará precisa retornar à Série A, mas pra isso não é só dentro de campo. Ele também precisa de uma renovação e de uma reestruturação interna, seja de todos os processos que normalmente um clube de futebol tem que ter. Então foi por isso que eu aceitei o desafio, porque eu acho que posso contribuir também com isso", disse.