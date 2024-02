Mancini quer Ceará completo para jogo contra Fortaleza: 'É o nosso maior rival, é um jogo diferente'

Na coletiva concedida após o empate com o Náutico, por 0 a 0, na última quarta-feira (14), no Estádio dos Aflitos, o técnico Vagner Mancini comentou sobre suas expectativas para o Clássico-Rei do próximo sábado (17).

“Eu não tenho dúvidas em afirmar que vai ser o maior teste da temporada até agora. [O Fortaleza] É o nosso maior rival, é um jogo diferente, onde a gente tem que saber jogar”, afirmou Mancini.

O treinador do Vovô também falou sobre a logística, e escolhas, que tem feito nos últimos jogos para chegar com força máxima no confronto da última rodada da fase de grupos do campeonato estadual.

“Tudo isso que está sendo construído no Ceará é exatamente para que a gente possa fazer bons jogos grandes. É importante falar que essa medida, de ter vindo com o time alternativo para enfrentar o Náutico, é exatamente porque eu espero contar com todos os atletas para que o Ceará possa realmente entrar forte no jogo”, apontou.

Nesse início de temporada, o comandante alvinegro vem alternando, com frequência, suas escalações. Nos dois confrontos pela Copa do Nordeste — contra Juazeirense, na Bahia, e Náutico, em Pernambuco — Mancini poupou seus titulares até mesmo da viagem.

Como dito pelo treinador, essas ocasiões servem tanto para descansar seu time principal como para “equilibrar o elenco para a temporada”.

“Acho que como início de ano, a gente dando oportunidade para que duas equipes joguem, você está equilibrando o elenco para que durante a temporada você possa utilizar os atletas diante da necessidade”, afirmou.