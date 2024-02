Mancini projeta sequência de jogos do Ceará e cita montagem de time com foco no Clássico-Rei

Vagner Mancini Técnico do Ceará

Foi muito importante a gente ter vencido o jogo, mesmo tecnicamente não tendo sido um jogo bonito. A ideia, agora, é que a equipe do próximo jogo seja aquela que ficou no fim de semana só treinando para poder jogar na quinta-feira e o jogo de domingo. A ideia é enfrentar o Clássico-Rei com todas as forças.