Mancini e jogadores elogiam apoio da torcida do Ceará em treino aberto no Presidente Vargas

O treino aberto realizado pelo Ceará no Estádio Presidente Vargas no último sábado (13), teve presença marcante da torcida alvinegra, lotando as arquibancadas para conhecer e apoiar o novo elenco da equipe para 2024, Ao todo, 14.194 alvinegros se fizeram presentes no PV, e o comparecimento do torcedor foi alvo de elogios por parte do técnico Vágner Mancini e dos jogadores.

"Foi um dia diferente para nós, feliz por fazer este treino aberto, para que os torcedores reconhecessem os novos jogadores, entender aquilo estamos fazendo no dia a dia. Que essa atmosfera seja a do ano, da temporada. Que a gente atinja nossos objetivos, sempre com o apoio do nosso torcedor", elogiou o técnico Vágner Mancini.

Legenda: O grupo do Ceará se prepara para estreia na temporada no dia 21 pelo Campeonato Cearense Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Impressionados

Um dos novos reforços do Vovô, o atacante Facundo Castro, se disse impressionado com o apoio do torcedor do Ceará.

“Estou muito feliz por estar aqui. A torcida é incrível, até mais do que o que eu pensava. Quando pesquisei sobre a torcida, quis chegar aqui naquele momento. Esse momento nos dá um empurrão para o começo do nosso ano”, contou ele, que marcou um dos 4 gols na tarde de ontem.

Um dos remanescentes, Saulo Mineiro, presenciou seu 1º treino aberto com a torcida. Ele que jogou no Ceará em 2020 e retorno no ano passado.

"É agradecer por toda essa festa que aconteceu no treino e todas as vezes nos jogos. Foi a 1ª vez que participo de treino aberto no Ceará. Voltei o ano passado e só fiz jogos, e agora vi esta festa incrível. Estou muito feliz, o tempo todo arrepiado por essa grande torcida, essa festa. È agradecer, dizer que vamos buscar nossos principais objetivos do ano e que a gente possa conquistar", disse ele.

Estreia próxima

O Alvinegro volta a trabalhar na segunda-feira (15), em Carlos de Alencar Pinto, onde treinará nos dois períodos. Será a semana completa de atividades voltadas para o duelo de estreia no Campeonato Cearense, diante do Maracanã. A partida acontece no domingo (21), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas.