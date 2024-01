Mancini diz que PV vazio tirou a concentração dos jogadores do Ceará: 'Que tenham bom senso'

O técnico Vágner Mancini comentou sobre o PV vazio na estreia do Ceará no Campeonato Cearense de 2024. Os ingressos cobrados pelo time mandante - o Maracanã, a preços de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia - repeliram a torcida alvinegra do estádio, deixando o PV com poucos torcedores.

E o treinador do Ceará não deixou de comentar, e disse que o estádio vazio desconcentrou a equipe alvinegra, acostumada a jogar com grandes públicos no PV.

"Jogar num estádio onde normalmente você sabe que vai ter o apoio do torcedor, de certa forma, acho que tira um pouco da concentração da equipe o pouco público. São cenários que nós vamos enfrentar. Teremos jogos assim neste perfil. Espero que as outras equipes tenham mais bom senso para diminuir o preço do ingresso. Fará que tenha mais publico no estádio. O futebol é uma festa, não pode só olhar para o dinheiro. É opção de cada um, a gente tem que respeitar, embora não concorde", ressaltou o técnico.

Lembrando que no treino de apresentação do elenco, 14 mil torcedores compareceram ao PV, e 4 mil estiveram na sede do clube para assistir o jogo em um telão.

Sobre a atuação no empate em 1 a 1, o treinador disse a equipe oscilou na estreia.

"O Ceará oscilou um pouquinho, principalmente ao longo do segundo tempo. O time iniciou razoavelmente bem, caiu de produção e melhorou até conseguir o empate".

Barletta

O técnico ainda comentou o afastamento de Barletta ao ser perguntado como ele avaliou a situação.

"O Ceará soltou uma nota oficial. É um problema admistrativo e eu não tenho muito o que falar sobre isso. Só posso dizer que a gente lamenta, o Barletta certamente seria importante no jogo de hoje. Mas por ser um assunto administrativo eu não sou o mais indicado para falar sobre isso", disse ele.

Na manhã deste domingo, o atacante Barletta foi afastado do elenco por ter acionado o clube na justiça na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. Os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão.

Em nota, o Ceará disse que: 'Causa estranhamento e surpresa a forma como o atleta Chrystian Barletta e seu empresário vêm conduzindo as renegociações de valores pendentes, inclusive expondo à imprensa informações de uma ação que corre em segredo de justiça'.