Mancini chega a Porangabuçu e comanda primeiro treino nesta quinta-feira (31)

O novo técnico do Ceará, Vagner Mancini, já está em Porangabuçu. Ele desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira (31) e foi direto para a sede do clube, conhecer as instalações do clube, que mudaram bastante desde 2011, na primeira passagem dele pelo Vovô treinador.

Em conversa com o site oficial do Ceará, Mancini falou um pouco sobre o retorno ao clube.

“Voltar ao Ceará é motivo de orgulho, a possibilidade de fazer parte de um grande projeto. Para mim, estrutura e planejamento se resumem a pessoas. Construir isso é um desafio e me encoraja. O diferencial será o torcedor jogando junto com a gente para buscarmos as conquistas”, disse.

O primeiro contato de Mancini com o elenco alvinegro acontecerá na tarde desta quinta. Ele vai comandar, portanto, dois treinos antes de estrear pelo Vovô no sábado, contra o Criciúma, no estádio Presidente Vargas.

Com contrato até o final de 2024, Mancini chega para um trabalho longo, em tese, mas a diretoria do Ceará ainda acredita que ele pode conduzir o time à Série A do Brasileiro nesta temporada. Se isso acontecer, o treinador terá um reajuste salarial previsto em contrato.

Vagner Mancini será apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira, véspera do jogo contra o Criciúma.