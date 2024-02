Mancini avalia resultado fora de casa e comenta sobre jovens: 'foram bem na partida'

O empate em 0 a 0 contra o Náutico, nesta quarta-feira (14), no Estádio dos Aflitos, foi bem aceito pelo técnico Vagner Mancini. Apesar de não ter conquistado a desejada vitória, o comandante alvinegro conseguiu conquistar pontos fora de casa utilizando um time alternativo. No confronto, o técnico do Vovô chegou a utilizar nove atletas oriundos da base do clube cearense.

“Acho que foi um bom resultado diante das circunstâncias. Óbvio que a gente sempre quer vencer as partidas, mas do outro lado tem uma equipe que também quer. O time seguiu à risca a estratégia e por isso teve um bom desempenho”, disse Mancini.

“Não tenho dúvidas de que alguns atletas foram bem e demonstraram uma clareza de jogo muito boa. Foram dois tempos distintos. No primeiro, fomos melhores, mas depois tivemos que nos defender mais. Os atletas mais jovens vêm tendo oportunidade e foram bem na partida. Tivemos outros que também foram bem”, pontuou.

Além do goleiro Richard, que recebeu elogios após mais uma noite inspirada na competição regional, Mancini também exaltou seu elenco e ressaltou a importância de todos os atletas jogarem.

“O Ceará tinha que montar um elenco forte. Não só o Richard, mas outros atletas fizeram um bom jogo, ainda há muito a ser feito. Acho que como início de ano, a gente dando oportunidade para que duas equipes joguem, você está equilibrando o elenco para que durante a temporada você possa usar os atletas diante da necessidade”, afirmou.

Após o jogo desta quarta-feira (14), o foco do Ceará passa a ser no Clássico-Rei que acontecerá no próximo sábado (17). O confronto contra seu rival Fortaleza será às 16h40, na Arena Castelão, pela quinta rodada do estadual.