Mancini ainda não utilizou 13 jogadores do elenco do Ceará; veja nomes

O treinador Vagner Mancini acumula dois jogos no comando do Ceará e já utilizou diversos jogadores do elenco alvinegro. Até mesmo atletas que vinham sendo pouco aproveitados, como os zagueiros Lucas Ribeiro e Léo Santos, receberam oportunidades.

Por outro lado, peças que estavam com maior frequência em campo com os treinadores anteriores, como os meio-campistas Willian Maranhão e Zé Ricardo, ainda não foram utilizados por Vagner Mancini no Vovô.

Legenda: Willian Maranhão ainda não entrou em campo com Mancini Foto: Felipe Santos / Ceará

Até o momento, o novo técnico ainda não utilizou 13 jogadores que integram atualmente o elenco da equipe cearense, além de quatro atletas oriundos das categorias de base e que constam no site oficial do clube como pertencentes ao elenco profissional.

JOGADORES QUE AINDA NÃO FORAM UTILIZADOS COM MANCINI

Goleiros : Richard e André Luiz

: Richard e André Luiz Defensores : Sidnei e Willian Formiga

: Sidnei e Willian Formiga Meio-campistas : Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Zé Ricardo, Chay e Pedro Lucas

: Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Zé Ricardo, Chay e Pedro Lucas Atacantes : Cléber, Erick Pulga, Pedrinho e Saulo

: Cléber, Erick Pulga, Pedrinho e Saulo Base: Cristian (G), Jonathan (Z), Caio Rafael (A) e Daniel (A)

Por outro lado, entre os mais utilizados estão Bruno Ferreira, Warley, David Ricardo, Paulo Victor, Léo Santos, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Erick, Chrystian Barletta e Nicolas, titulares tanto contra o Criciúma como contra o Londrina.

Breno, Janderson e Guilherme Bissoli foram utilizados nas duas partidas, mas saindo do banco de reservas, enquanto Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Danilo Barcelos e Richardson foram utilizados saindo do banco em uma partida cada.