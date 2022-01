Manchester United x Wolves: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta o Wolves nesta segunda-feira (3), às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na classificação, o United de Critiano Ronaldo está na 7ª posição, com 31 pontos, enquanto o Wolverhampton surge em 9º, com 25. O confronto encerra a rodada, uma vez que Leicester X Norwich e Southampton X Newcastle foram adiados.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo no canal ESPN Brasil e no serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Cavani. Técnico: Ralf Rangnick.

Wolves: Sá; Semedo, Kilman, Coady e Saiss, Marçal; Moutinho, Neves, Trincão e Podence; Jiménez. Técnico: Bruno Lage.

Manchester United x Wolves

Local: Old Trafford, em Manchester.

Old Trafford, em Manchester. Data: 14:30h (de Brasília), segunda-feira, 3 de janeiro.

14:30h (de Brasília), segunda-feira, 3 de janeiro. Árbitro: M. Dean.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte