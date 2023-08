Manchester United x Wolves: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Wolves entram em campo nesta segunda-feira (14), às 16h de Brasília, no Estádio Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a primeira rodada da Premier League de 2023/2024.

O Manchester United investiu bastante para a atual temporada contratando nomes, como o atacante dinamarquês Hojlund, ex-Atalanta, o meia inglês Mason Mount, ex-Chelsea, e o goleiro camaronês Onana, ex-Inter de Milão. A expectativa, tanto da torcida quanto do clube, é de brigar pelo título do Campeonato Inglês.

Já o Wolves deve fazer uma campanha mais modesta. A equipe perdeu nomes importantes como o atacante Raúl Jimenez que foi para o Fulham, também da Premier League, e trocou de treinador recentemente, com a saída de Julen Lopetegui e a chegada de Gary O'Neil. O atacante brasileiro Matheus Cunha é um dos destaques dos Lobos para a disputa.

A partida será transmitida por: Star+.

Manchester United

📋 Erik's Reds to kickstart our 2023/24 @PremierLeague season! 👊 #MUFC || #MUNWOL

Wolves

Our first line-up of the 2023/24 @premierleague season.



🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/yTnXdnLK8s