Manchester United x Watford: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta o Watford nesta sábado (26), às 12h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, o United inicia a rodada na 4ª posição, com 46 pontos, na zona de classificação da Champions League. O Warford surge na vice-lanterna, com 18.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Manchester United: de Gea; Lidelof, Maguire e Varane; Luke Shaw, Pogba, Fred e Bruno Fernandes; Rashford, Sancho e Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick.

Watford: Ben Foster; Clyne, Guehi, Kouyaté, Andersen e Mitchell; Hughes, Gallagher e Olise; Jean-Philippe Mateta e Zaha. Técnico: Patrick Vieira.

Manchester United x Watford

Local: Old Trafford, em Manchester.

Old Trafford, em Manchester. Data: 12h (de Brasília), sábado, 26 de fevereiro.

12h (de Brasília), sábado, 26 de fevereiro. Árbitro: K. Friend.

K. Friend. Transmissão: Stat+.