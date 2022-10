Manchester United x Tottenham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Tottenham entram em campo nesta quarta-feira (19), às 16h15 de Brasília, em Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a 12ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League 2022/23.

Trata-se de um duelo entre duas grandes equipes do futebol inglês. O Manchester United ocupa atualmente a quinta colocação, somando 16 pontos em nove jogos. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Newcastle, jogando em casa. Já o Tottenham está na terceira colocação, com 23 pontos conquistados em dez jogos. A equipe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Everton.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez e Malacia; Casemiro e McTominay; Antony, Fernandes e Sancho; Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier e Davies; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur e Perisic; Son e Kane. Técnico: Antonio Conte.

MANCHESTER UNITED X TOTTENHAM | FICHA TÉCNICA

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 19/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 16h15 (de Brasília)

Árbitro: Simon Hooper (ING)

Assistentes: Ian Hussin (ING) e Adrian Holmes (ING)

Árbitro de Vídeo (VAR): Michael Oliver (ING)