Manchester United x Southampton: confira a partida ao vivo

O Manchester United enfrenta o Southampton nesta sábado (12), às 9h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação do início da rodada, o Manchester United estava na 6ª posição, com 39 pontos. Já o Southampton era o 10º colocado, com 28.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Varane e Luke Shaw; McTominay, Bruno Fernandes, Paul Pogba e Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo e Rashford. Técnico: Ralf Rangnick.

Southampton: Forster; Walker-Peters, Salisu, Jan Bednarek e Romain Perraud; Oriol Romeu, Ward-Prowse, Stuart Armstrong e Che Adams; Broja e Moha Elyounoussi. Técnico: Ralph Hasenhüttl.

Manchester United x Southampton

Local: Old Trafford, em Manchester.

Old Trafford, em Manchester. Data: 9h30 (de Brasília), sábado, 12 de fevereiro.

9h30 (de Brasília), sábado, 12 de fevereiro. Árbitro: S. Attwell.

