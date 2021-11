Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Um grande clássico inglês esquenta a rodada de jogos internacionais neste sábado (6). Manchester United e Manchester City medem forças às 9h30 (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester (ING), pela 11ª rodada da Premier League.

Os dois times entram em campo de olho nos líderes do campeonato. Os donos da casa estão na quinta colocação, com 17 pontos, enquanto o City ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 20. Serão três pontos disputados com todas as forças, já que Chelsea e Liverpool começam a se destacar na competição.

Onde vai passar

O clássico inglês será transmitido por ESPN Brasil e Star+

Palpites para United x City

Prováveis Escalações

Manchester United

De Gea; Bailly, Lindelof, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Fernandes; Ronaldo, Cavani. Técnico: Ole Gunnar Solskjær.

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Jesus, Foden, Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United x Manchester City

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 9h30 (de Brasília), sábado, 6 de novembro

Árbitro: M. Oliver

