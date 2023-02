Manchester United x Crystal Palace: confira horário, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste sábado, (4), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no estádio Old Trafford, às 12h.

Para a partida o técnico Erik ten Hag não vai contar com os jogadores Eriksen, Van de Beek e McTominay, ambos se recuperando de lesão. O Palace, tem fora do confronto Zaha, McArthur e Ferguson, também machucados.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lisandro Martínez, Varane e Shaw; Casemiro, Fred e Bruno Fernandes; Antony, Weghorst e Rashford. Técnico: Erik ten Hag

Crystal Palace: ​Guaita; Clyne, Richards, Guehi e Mitchell; Eze, Doucoure e Schlupp; Olise, Edouard e Ayew. Técnico: Patrick Vieira

MANCHESTER UNITED X CRYSTAL PALACE | FICHA TÉCNICA

Data: 04/02/2023

Horário: 12h

Local: Old Trafford

Árbitro: Andre Marriner