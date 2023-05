Manchester United derrota Chelsea e garante vaga na próxima Liga dos Campeões

O Manchester United garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ao vencer o Chelsea, por 4 a 1, nesta quinta-feira, no Old Trafford, em duelo atrasado válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado serviu para o time ganhar moral para a disputa da final da Copa da Inglaterra, dia 3 de junho, contra o Manchester City. Já o time de Londres se afunda em grande crise.



O United alcançou os 72 pontos, na terceira colocação, superando o Newcastle (69). O Manchester City, campeão antecipado, acumula 89, seguido pelo Arsenal com 81. A última rodada será disputada no domingo.



Os gols

O United abriu o placar com Casemiro, com bela cabeçada, após cobrança de falta pelo lado esquerdo, aos seis minutos.



O segundo saiu em jogada de Casemiro, que fez ótimo passe na meia direita para Sancho, que, já dentro da área, só rolou para o complemento de Martial, aos 50 minutos.



Bruno Fernandes, de pênalti, fez o terceiro gol do United, aos 28 minutos, enquanto Rashford aproveitou falha na saída de bola do Chelsea para marcar o quarto gol, aos 33.



João Félix, em bonita jogada individual, marcou o gol de honra do Chelsea, aos 44 minutos.