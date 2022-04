Manchester United x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester United entra em campo nesta quinta-feira (27), às 15h45 (horário de Brasília), contra o Chelsea, em duelo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Old Trafford, em Manchester.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica e onde assistir | Manchester United x Chelsea

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 28/04/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Mike Dean (ING)

Transmissão: Star+

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelöf e Alex Telles; McTominay e Matić; Elanga, Bruno Fernandes e Rashford; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; James, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Pulisic, Mason Mount e Kai Havertz. Técnico: Thomas Tuchel.