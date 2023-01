Manchester United x Bournemouth: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Bournemouth entram em campo nesta terça-feira (3), às 17h de Brasília, no Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a 19ª rodada da Premier League 2022/23, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

O Manchester United ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação. O time soma 32 pontos em 16 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Wolverhampton por 1 a 0, jogando fora de casa.

Já o Bournemouth está na 15ª posição da Premier League. A equipe inglesa soma 16 pontos em 17 rodadas disputadas. Na última rodada, o time perdeu para o Crystal Palace por 2 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez e Shaw; Eriksen e Casemiro; Antony, Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

Bournemouth: Travers; Anthony, Smith, Senesi, Kelly e Zemura; Cook, Lerma e Dembele; Solanke e Moore. Técnico: Gary O'Neil.

MANCHESTER UNITED X BOURNEMOUTH | FICHA TÉCNICA

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 03/01/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Michael Salisbury (ING)