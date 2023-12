Manchester United x Bayern na Champions: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Manchester United e Bayern Munique entram em campo nesta terça-feira (12), às 17h de Brasília, no Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a sexta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24, a Liga dos Campeões da Europa.

Manchester United e Bayern Munique fazem parte do grupo A, ao lado de Copenhagen e Galatasaray. O Manchester está na 4ª colocação, com 4 pontos, enquanto o Bayern Munique está na 1ª posição, com 13 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TNT e HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Musiala, Muller, Sané; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.



Manchester United x Bayern Munique | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada da Champions League

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 12/12/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)