Manchester United x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (23), às 17h de Brasília, em Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a partida de volta da segunda fase da UEFA Europa League 2022/23, a Liga Europa.

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2 no Camp Nou. O brasileiro Raphinha e Marcos Alonso marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Koundé (contra) e Rashford anotaram os gols dos visitantes.

O Barcelona ficou em terceiro lugar do Grupo C da Liga dos Campeões. O terceiro colocado de cada grupo garante vaga na segunda fase da Liga Europa. Já o Manchester United ficou em segundo lugar do Grupo E da Liga Europa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Cultura e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez e Shaw; Casemiro e Sabitzer; Sancho, Fernandes e Rashford; Weghorst. Técnico: Erik ten Hag.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso e Alba; De Jong, Busquets e Kessie; Raphinha, Lewandowski e Fati. Técnico: Xavi.

MANCHESTER UNITED X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 23/02/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)