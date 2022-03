Manchester United x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Manchester United entra em campo nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília), contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece no Old Trafford, em Manchester.

No duelo da ida, empate em 1 a 1 entre as equipes. Sendo assim, o vencedor do confronto estará classificado às quartas de final da Champions League. Qualquer empate leva a disputa para a prorrogação e, caso o resultado de igualdade persista, para as penalidades.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Manchester United x Atlético de Madrid

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 15/03/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

Transmissão: TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw; McTominay, Fred, Elanga, Pogba e Sancho; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick.

Atlético de Madrid: Oblak; Savić, Giménez e Mandava; Llorente, Héctor Herrera, Koke, De Paul e Renan Lodi; João Félix e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.