Manchester United x Aston Villa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Aston Villa entram em campo nesta quinta-feira (10), às 17h de Brasília, no Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a terceira rodada da Copa da Liga Inglesa 2022/23.

O Manchester United, mandante nesta partida, ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Inglês, somando 23 pontos em 13 rodadas disputadas. Os Red Devils vêm de derrota por 3 a 1 para o próprio Aston Villa, jogando fora de casa. Já o Aston Villa, visitante no duelo, está na 13ª colocação da Premier League, com 15 pontos conquistados em 14 rodadas. Os Villans venceram o Manchester United por 3 a 1 na última rodada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, na TV, e pelo Star+, no streaming.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Dubravka; Dalot, Martínez, Maguire e Malacia; Fred e McTominay; Elanga, Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

Aston Villa: Olsen; Cash, Chambers, Mings e Digne; Kamara, McGinn e Ramsey; Bailey, Watkins e Buendía. Técnico: Unai Emery.

MANCHESTER UNITED X ASTON VILLA | FICHA TÉCNICA

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 10/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: David Coote (ING)