Manchester United x Arsenal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester United entra em campo neste domingo (4), às 12h30 (horário de Brasília), contra o Arsenal, pela pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Old Trafford, em Manchester (ING).

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez e Malacia; McTominay, Eriksen, Elanga e Bruno Fernandes; Sancho e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Arsenal: Ramsdale; Benjamin White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; Lokonga, Xhaka, Saka, Ødegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester United x Arsenal | Ficha Técnica

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 04/09/2022 (domingo)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Árbitro: Paul Tierney (ING)