Manchester United vence Leeds em jogo emocionante com gols de Fred e Raphinha

Leeds e Manchester United fizeram um Clássico das Rosas cheio de protagonismo brasileiro neste domingo, em partida encerrada com uma vitória por 4 a 2 para o time de Old Trafford, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Debaixo de muita chuva em Elland Road, os torcedores viram Rodrigo Moreno e Raphinha empatarem o jogo após os visitantes abrirem dois gols de vantagem, mas Fred saiu do banco de reservas para devolver o resultado positivo ao Manchester, antes de Elanga fechar o placar.



Rivalidade

O clássico, ressuscitado desde a volta do Leeds para a primeira divisão na temporada passada, gerou certa tensão, e a rivalidade passou dos limites em alguns momentos, como quando Elanga foi atingido por um objeto lançado pela torcida após o gol de Fred. Perto do fim do jogo, alguns jogadores se desentenderam.



O nervosismo dos donos da casa era fruto da ansiedade por voltar a vencer o rival, o que não acontece há 12 anos. A última vitória do Leeds foi na Copa da Inglaterra de 2010. Depois disso, como o time viveu um período longo na disputa de divisões inferiores, foram apenas cinco jogos, contando o de hoje, com quatro vitórias do Manchester e um empate. Em jogos do Campeonato Inglês, o Leeds não vence desde 2002.



A vitória, além de manter o tabu, deixa a equipe de Cristiano Ronaldo na quarta colocação da liga inglesa, com 46 pontos, ainda a quatro de distância do Chelsea, terceiro colocado. Já os comandados de Marcelo Bielsa seguem brigando para se livrar das últimas posições, em 15º lugar, com 23 pontos.



O jogo

O início do jogo foi de pouca movimentação, com foco em disputas truncadas e jogadas concluídas sem grande brilho. Perto dos 20 minutos, contudo, o cenário mudou. O Leeds animou a torcida com uma finalização de Forshaw defendida em uma bela espalmada do goleiro De Gea, mas as expectativas foram frustradas algum tempo depois.



O Manchester encontrou espaços e quase abriu o placar com Cristiano Ronaldo, que viu Meslier salvar o gol quase em cima da linha. Então, aos 33 minutos, Maguire fez o primeiro, de cabeça, após cobrança de escanteio de Luke Shaw, e um novo cabeceio, desta vez de Bruno Fernandes, ampliou a vantagem, aos 49.



Tudo isso aconteceu sem a presença do atacante Raphinha em campo Um dos principais nomes do elenco do Leeds e destaque da seleção, o brasileiro foi deixado no banco de reservas durante o primeiro tempo. Na volta do intervalo, contudo, o técnico Marcelo Bielsa achou melhor colocá-lo no lugar de Harrison.



Com Rapinha no gramado, outro representante do Brasil brilhou primeiro. O hispano-brasileiro Rodrigo Moreno marcou um golaço aos sete minutos, quando mandou uma bola cheia de efeito para a área, da lateral esquerda, e encobriu De Gea. Menos de um minuto depois, chegou a vez de Raphinha brilhar, anotando o gol de empate ao se lançar de carrinho na bola para completar cruzamento rasteiro de Daniel James.



O protagonismo brasileiro na partida, que já era grande, ficou ainda maior aos 24, no momento em que o volante Fred, em campo há pouco menos de três minutos, entrou na área pelo lado esquerdo, recebeu o passe e chutou para colocar o Manchester United novamente à frente. Aos 42, Bruno Fernandes deu um belo drible em Struijk e tocou para Erlanga fechar o placar.