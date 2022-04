Manchester United libera Cristiano Ronaldo de clássico contra Liverpool após perda do filho

A diretoria do Manchester United anunciou, nesta terça (19), que liberou o atacante Cristiano Ronaldo do clássico contra Liverpool, pelo Campeonato Inglês. A decisão ocorreu após o atleta de 37 anos anunciar a morte de um dos gêmeos na última segunda.

O confronto será às 16h, em Anfield. Através de comunicado oficial, o clube informou que “Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil”. No comunicado, também ressaltou o pedido da família para mais privacidade e respeito com essa situação.

A gestão do United ainda listou o posicionamento solidário de inúmeros clubes e atletas para CR7. “De fato, o mundo do futebol está enviando amor a Cristiano Ronaldo e sua família”.

Ronaldo aguarda o nascimento de um casal com a esposa Georgina Rodríguez, mas um dos filhos gêmeos faleceu no momento do parto. Assim, apenas a menina sobreviveu na ação.