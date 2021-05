Manchester United e Liverpool é adiado após protesto em Old Trafford; veja imagens

Centenas de torcedores do Manchester United invadiram o gramado do estádio Old Trafford antes da partida com o Liverpool, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, em protesto contra os donos dos clubes, a família americana Glazer.

Por conta da manifestação, o jogo que deveria começar às 12h30 (hora de Brasília) foi adiado por determinação da Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês). Ainda não ainda há informações sobre uma nova data para a disputa do duelo.

A manifestação começou por volta das 10h (14h00 pelo horário local) nas proximidades do estádio da equipe da cidade de Manchester, mas centenas conseguiram superar o perímetro de segurança e invadiram o campo.

Legenda: Força policial foi acionada para conter torcedores na área externa do estádio Old Trafford Foto: Oli SCARFF / AFP

"Vocês podem comprar nosso clube, mas não poderão comprar nosso coração ou nossa alma", estava escrito em um cartaz no protesto.

Muitos dos torcedores usavam as cores verde e ouro, símbolos 'anti-Glazer' porque evocam o Newton Heath, clube fundado em 1878 e que 24 anos depois se tornaria o Manchester United.

Os torcedores acenderam sinalizadores, subiram nas traves e nas arquibancadas, exigindo a saída dos proprietários. Ao mesmo tempo, no centro da cidade acontecia um segundo protesto em frente ao hotel onde os jogadores do United estão hospedados para impedir a saída do ônibus.

Motivações de protesto

A relação entre os torcedores dos "Red Devils" e a família americana proprietária do clube sempre foi tensa, e acabou piorando com o recente episódio da criação da Superliga, projeto de competição que reuniria os clubes mais ricos da Europa e do qual o Manchester United estava entre os fundadores.

Legenda: Protestos no estádio Old Trafford contou com centenas de pessoas com faixas e cartazes Foto: Oli SCARFF / AFP

O clube anunciou, logo após deixar a Superliga, a saída no final do ano de Ed Woodward, vice-presidente executivo e representante da família Glazer no clube, símbolo de todo mal para os torcedores.

A partida entre o segundo colocado Manchester United e o Liverpool é decisiva para os rumos da competição, pois se os visitantes vencerem em Old Traffotd, o líder Manchester City será matematicamente campeão com duas rodadas de antecedência, a apenas dois dias do jogo de volta pelas semifinais da Liga dos Campeões, contra o PSG.