Manchester United deve rescindir contrato com Cristiano Ronaldo

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Manchester United deve ser rescindido nos próximos dias após as inúmeras críticas que o português fez ao clube inglês em uma entrevista, disse o ex-capitão da equipe Gary Neville nesta quinta-feira, (17).

"Acho que ele não quer voltar", explicou Neville ao Sky Sports. "Eu não teria dado aquela entrevista se quisesse voltar", completou. "Eu sabia que iria gerar grandes manchetes e que marcaria o fim de sua carreira no Manchester United", disse o ex-jogador inglês dos 'Diabos Vermelhos'.

Ronaldo, que voltou ao United em agosto de 2021 e tem contrato por mais seis meses, deu declarações polêmicas sobre a família Glazer, proprietária do clube, e questionou sua gestão e falta de ambição esportiva.

O Manchester United ficou de fora da Liga dos Campeões após terminar a última temporada do Campeonato Inglês em sexto lugar, e, mesmo contando com 24 gols do português em todas as competições em 2021/22, viu Ronaldo diminuir seu rendimento na temporada atual, passando ao banco de reservas e jogando muito pouco.

"Eu me pergunto o que o Manchester United está fazendo, porque a realidade é que eles sabem que precisam rescindir o contrato de Cristiano ou criar um precedente para que nenhum jogador possa criticá-los no futuro", acrescentou Neville.

"Concordo com algumas das coisas que Cristiano disse e muitos torcedores do Manchester United vão concordar com muitas das coisas que Cristiano disse. Mas a verdade é que se você é funcionário de uma empresa e diz esse tipo de coisa, seu trabalho deve terminar e o Manchester United deve fazê-lo nos próximos dias", avaliou sobre o ex-companheiro de equipe entre 2003 e 2009.

ELENCO EXIGE SAÍDA DE CRISTIANO

Segundo o jornal "Daily mail" há uma exigência por parte do elenco do clube querendo Cristiano fora. Eles querem que o jogador saia do time antes mesmo do final da copa. O elenco entende que não há mais condições para manter Cristiano Ronaldo no Manchester e que não faz sentido ele permanecer no clube após as duras palavras ditas e não pretendem aguardar o final da Copa.