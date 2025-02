Manchester United deve emprestar Casemiro para Flamengo até o final da temporada, diz jornal

O Flamengo busca reforços no mercado visando o Super Mundial de Clubes. De acordo com o jornal inglês Daily Express, o clube encaminhou o empréstimo do volante brasileiro Casemiro, do Manchester United.



Ainda segundo o portal, os Reds devem emprestar o atleta até o final da temporada europeia que acaba em junho, com opção de extensão do vínculo. O Daily Express ainda afirma que o Manchester irá arcar com a maior parte do salário do volante de 32 anos.