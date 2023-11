Manchester City x Young Boys: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Em partida válida pelo Grupo G da Liga dos Campeões, Manchester City e Young Boys se enfrentam no Etihad Stadium na Inglaterra às 17 horas de Brasília. O City, que soma nove pontos em três jogos, busca manter a liderança do grupo. Já o Young Boys ocupa a terceira posição, com apenas um ponto e a mesma quantidade de jogos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela HBO Max

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Walker, Stone, Aké e Akanji; Rodri, Matheus Nunes e Bernardo Silva; Álvarez, Doku e Haaland (Grealish). Técnico: Pep Guardiola.

Young Boys: Racciopi; Blum, Camara, Benito e Garcia; Lauper, Monteiro e Males; Ugrinic, Nsame e Meschack Elia. Técnico: Raphaël Wicky.

FICHA TÉCNICA | MANCHESTER CITY X YOUNG BOYS

Estádio: Etihad Stadium (Inglaterra)

Data: terça-feira, 7 de Novembro.

Horário: 17h00 (horário de Brasília).