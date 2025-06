Manchester City x Wydad Casablanca no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpite

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta quarta-feira (18), na primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O jogo será às 13h, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Manchester City x Wydad Casablanca no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol e Aït-Nouri; Rodri e Reijnders; Foden, Cherki e Marmoush; Haaland.

Wydad Casablanca: El Motie; Moufi, Meijers, Harkass e Boucheta; Malsa e Moubarik; Amrabat, Arthur e Rayhi; Obeng.

MANCHESTER CITY X WYDAD CASABLANCA | FICHA TÉCNICA