Manchester City 2x3 Tottenham: fim de jogo

O Tottenham venceu o Manchester City por 3 a 2 neste sábado (19), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). No Etihad Stadium, os Citizens dominaram as principais ações do clássico, mas sofreram com a grande atuação do centroavante Harry Kane, que marcou dois gols. O outro tento dos visitantes foi de Kulusevski, enquanto o Manchester marcou com Gündogan e Mahrez.

Apesar do resultado, o City se manteve na liderança da competição, com 63 pontos. O Spurs subiram para a 7ª posição, com 39.

Manchester City x Tottenham: saiba como foi o jogo

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Manchester City x Tottenham

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: 19/02/2022 (sábado)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Transmissão: Star+