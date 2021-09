Manchester City x RB Leipzig pela Champions League: onde assistir, horário e escalações

Um grupo de altíssimo nível, com PSG e Club Brugge, faz do jogo Manchester City X RB Leipzig uma verdadeira decisão logo na primeira rodada. A largada do torneio mais importante da Europa começa hoje, às 16h, para os dois clubes.

Após temporadas de sucesso, o RB Leipzig não vive seu melhor momento na Bundesliga. Nas últimas duas partidas, foi derrotado pelo Bayern de Munique e pelo Wolfsburg pelo campeonato alemão.

enquanto os Citizens vêm de três vitórias consecutivas na Premier League e ainda terão retorno importante: Kevin De Bruyne volta à titularidade.

Palpites

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri, Gündogan e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Sterling. Técnico: Pep Guardiola

RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orbán e Angeliño; Haidara, Adams, Forsberg, Nkunku e Szoboszlai; André Silva. Técnico: Jesse Marsch

Ficha técnica

Manchester City X RB Leipzig

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: Quarta-feira (15/09/2021)

Horário: 16h

Arbitragem: Serdar Gözübüyük (HOL)

Transmissão: HBO Max e Diário do Nordeste em tempo real

