Manchester City x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 recebe um clássico de novas super potências nesta quarta-feira (24): Manchester City x Paris Saint-Germain (PSG). A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no City of Manchester, na Inglaterra, pela 5ª rodada do Grupo A.

Na tabela de classificação, a equipe inglesa ocupa a liderança, com 9. O PSG está na 2ª posição, com 8. Deste modo, um triunfo encaminha classificação para a próxima fase. A chave é completada por Club Brugge (4) e RB Leipzig (1).

No 1º turno, em duelo na França, o time de Neymar e Messi levou a melhor com 2 a 0. Na ocasião, o astro argentino e o volante Gueye, de Senegal, marcaram os gols do resultado positivo.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal TNT e o serviço de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e Gundogan; Mahrez, Jesus e Foden. Técnico: Guardiola.

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Verratti, Gueye e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Pochettino.

MANCHESTER CITY x PSG

Competição: Liga dos Campeões da Europa 2021-2022.

Horário: 17h (Horário de Brasília).

Estádio: City of Manchester, na Inglaterra.

