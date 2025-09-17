Manchester City x Napoli na Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions League. O duelo será nesta quinta-feira (18), no Etihad Stadium, em Manchester. A partida, que terá início às 16h (de Brasília), marca o reencontro de Kevin de Bruyne com o antigo clube.

O City teve um começo de temporada instável na Premier League, mas chega embalado por uma vitória convincente de 3 a 0 sobre o Manchester United, com destaque para a excelente atuação de Haaland. Apesar do triunfo, a equipe de Pep Guardiola ocupa a a 8ª colocação no Campeonato Inglês, somando duas vitórias e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas.

O Napoli chega em alta para a estreia na Champions. Atual campeão italiano, o time comandado por Antonio Conte é, ao lado da Juventus, um dos únicos com 100% de aproveitamento na Serie A, somando três vitórias em três jogos. A equipe também se destaca pelo equilíbrio entre ataque e defesa, com seis gols marcados e apenas um sofrido até agora na competição.

ONDE ASSISTIR

HBO Max

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Rubén Dias e Gvardiol; Rodri, Reijnders e Foden; Bobb, Haaland e Doku.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukama, Buongiorno e Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Hojlund.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Napoli

Data e hora: 18/09, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium