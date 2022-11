Manchester City x Fulham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester City e Fulham entram em campo neste sábado (5), às 12h de Brasília, no Etihad Stadium, em Manchester (ING), para disputar a 15ª rodada do Campeonato Inglês.

O Manchester City, mandante neste duelo, está na vice-liderança da Premier League, somando 29 pontos em 12 jogos disputados. Na última rodada a equipe venceu o Leicester por 1 a 0, jogando fora de casa. Já o Fulham ocupa atualmente a sétima posição do Campeonato Inglês, com 19 pontos somados em 13 partidas. A equipe vem de empate em 0 a 0 com o Everton, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Ake e Cancelo; De Bruyne, Rodri e Bernardo; Foden, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream e Robinson; Reed e Palhinha; James, Pereira e Willian; Mitrovic. Técnico: Marco Silva.

MANCHESTER CITY X FULHAM | FICHA TÉCNICA

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: 05/11/2022 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Darren England (ING)

Assistentes: Dan Robathan (ING) e Nick Greenhalgh (ING)

Árbitro de Vídeo (VAR): Stuart Attwell (ING)