Manchester City x Estrela Vermelha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester City enfrenta o Estrela Vermelha nesta terça-feira (19). As equipes duelam na primeira rodada do Grupo G da Champions League 2023/24. A disputa será no Etihad Stadium, em Manchester, a partir das 16 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Space e HBO Max

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Gomez; Rodri, Nunes; Phil Foden, Bruno Silva, Doku; Alvarez.

Estrela Vermelha: Glazer; Mijailovic, Dragovic, Rodic; Bukari, Krasso, Stamenic, Kangwa, Mitrovic; Lucic, Olayinka.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Estrela Vermelha

Data e hora: 19/09, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)